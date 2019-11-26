Konyaspor maçından sonra 2 gün izin yapan Beşiktaş, Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor
S. BRATİSLAVA MAÇINA ARNAVUT HAKEM ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Maç saat 20.55'te start alacak.
S. BRATİSLAVA MAÇINA ARNAVUT HAKEM ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Maç saat 20.55'te start alacak.
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