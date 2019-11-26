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'ta Avrupa Ligi startı bugün verilecek

maçından sonra 2 gün izin yapan , ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı maçı Arnavut hakem yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi startı bugün verilecek
Konyaspor maçından sonra 2 gün izin yapan , ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor

S. BRATİSLAVA MAÇINA ARNAVUT HAKEM ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçı Arnavut hakem yönetecek. Maç saat 20.55'te start alacak.

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