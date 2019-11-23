Fransızlar’a göre Falcao sakat geldi!

Galatasaray'da uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan Falcao için Başkan Mustafa Cengiz, "Bize sakat gelmedi. Kontrolleri yapıldıktan sonra imza atıldı" ifadelerini kullanmıştı. Fransız basınında 20 Ağustos'ta çıkan haberlerde Falcao'nun şu anki sakatlığı olan aşil tendonundan problemi olduğu yer almıştı. Falcao, 2 Eylül tarihinde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.
- Spor
- 23.11.2019
- Gazete
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