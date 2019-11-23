Bugünkü
Takvim

lar’a göre sakat geldi!

'da uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan için Başkan , "Bize sakat gelmedi. Kontrolleri yapıldıktan sonra imza atıldı" ifadelerini kullanmıştı. basınında 'ta çıkan haberlerde Falcao'nun şu anki sakatlığı olan aşil tendonundan problemi olduğu yer almıştı. Falcao, 2 Eylül tarihinde 'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.

Fransızlar’a göre Falcao sakat geldi!
Galatasaray'da uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan için Başkan Mustafa Cengiz, "Bize sakat gelmedi. Kontrolleri yapıldıktan sonra imza atıldı" ifadelerini kullanmıştı. basınında 20 Ağustos'ta çıkan haberlerde Falcao'nun şu anki sakatlığı olan aşil tendonundan problemi olduğu yer almıştı. Falcao, 2 Eylül tarihinde 'a gelerek 'la sözleşme imzalamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFransızlar’a göre Falcao sakat geldi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri