Bugünkü
Takvim

Abdullah Avcı: Transferde yönetimin bütçesine uyacağız

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi.

Transferde yönetimin bütçesine uyacağız
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı: Transferde yönetimin bütçesine uyacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri