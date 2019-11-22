Abdullah Avcı: Transferde yönetimin bütçesine uyacağız Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi.

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, "Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam" cevabını verdi. TÜM MANŞETLER