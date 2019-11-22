Abdullah Avcı: Transferde yönetimin bütçesine uyacağız

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, 'Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam' cevabını verdi. Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, devre arası takıma takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya, 'Yönetimin sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Transfere ben karışmam' cevabını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.