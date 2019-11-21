Kartal’a Atiba müjdesi

Beşiktaş Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba takımla çalıştı. İdmanı yöneticilerden Emre Kocadağ da takip etti. Beşiktaş Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba takımla çalıştı. İdmanı yöneticilerden Emre Kocadağ da takip etti.
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