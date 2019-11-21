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’a Atiba müjdesi

ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba takımla çalıştı. İdmanı yöneticilerden Kocadağ da takip etti.

Kartal’a Atiba müjdesi
Beşiktaş Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba takımla çalıştı. İdmanı yöneticilerden Emre Kocadağ da takip etti.

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