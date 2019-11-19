Loris Karius’tan sürpriz ziyaret Alman kaleci Karius Siyah-Beyazlılar'ın kadın ve altyapı takımını ziyaret etti. Karius burada futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bu arada Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Alman kaleci Karius Siyah-Beyazlılar'ın kadın ve altyapı takımını ziyaret etti. Karius burada futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bu arada Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. TÜM MANŞETLER