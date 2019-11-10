Taraftarlardan TFF’ye protesto

Trabzonsporlu taraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz Futbol" yazılı çelenk bırakıldı.
Trabzonsporlutaraftarlar, takımları aleyhinde son haftalarda artan hakem hataları sebebiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün önüne "Temiz Futbol" yazılı çelenk bırakıldı.
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