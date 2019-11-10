Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması: Para için gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.Kolombiyalı futbolcunun buraya para için gelmediğini söyleyen Cengiz, "Monaco'da 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti. Eğer Galatasaray'ı istemese gelmezdi" dedi.
TEBRİK ETTİ
Florentino Perez'in kendilerini tebrik ettiğini vurgulayan Cengiz, "Neden tebrik ettiğimizi sorunca 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi" ifadesini kullandı.
TEBRİK ETTİ
Florentino Perez'in kendilerini tebrik ettiğini vurgulayan Cengiz, "Neden tebrik ettiğimizi sorunca 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi" ifadesini kullandı.
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