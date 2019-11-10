Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması: Para için gelmedi Mustafa Cengiz, Falcao’nun kendilerine para için gelmediğini söyleyerek, “Monaco ve A.Madrid’in tekliflerini reddetti. Eğer Galatasaray'ı istemese gelmezdi" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.Kolombiyalı futbolcunun buraya para için gelmediğini söyleyen Cengiz, "Monaco'da 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti. Eğer Galatasaray'ı istemese gelmezdi" dedi.



TEBRİK ETTİ

F lorentino Perez'in kendilerini tebrik ettiğini vurgulayan Cengiz, "Neden tebrik ettiğimizi sorunca 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER