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Fırtına 12'den vurdu! 'un yabancı futbolcuları attıkları gollerle 12 takımı geride bıraktı

Bordo-Mavililer’in ligde attığı 19 golün 16’sına imza atan yabancı futbolcular, aralarında , ve ’nın da bulunduğu 12 takımı geride bıraktı.

Fırtına 12'den vurdu
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un ları fark yaratıyor. Bordo-Mavililer'de atılan 19 golün 16'sı yabancılardan geldi. Bu gol sayısı, ligde 12 takımı geride bırakmış durumda.

DAHA AZ GOL ATTILAR
Aralarında , , ve 'nin de bulunduğu 12 takım, Trabzon'un yabancı futbolcularından daha az gol attı.



ZİRVEDE SÖRLOTH YER ALIYOR
Şu ana kadar Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise golle tanışamadı.

16 PUANA DİREKT KATKILARI VAR
Süper Lig'de 9 maç sonunda 16 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor'da çok başarılı bir performans sergileyen yabancı oyuncular elde edilen 16 puana direk katkıda bulundular.



'IN 5 VAZGEÇİLMEZİ
, Uğurcan, Pereira ve Nwakaeme tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı...
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman gerek performansları gerekse kadro darlığı nedeniyle Uğurcan, Pereira, Jose Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Novak'tan vazgeçmiyor.



Ligde oynanan 9 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan bu 5 isim takım arkadaşlarını geride bıraktı. Şu ana kadar 791 dakika sahada kalan Sörloth da Ünal Karaman'ın vazgeçilmezlerinden oldu.

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