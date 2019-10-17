

Milli Takımımız'ın Fransa deplasmanında aldığı beraberliğin yankıları sürerken dün çok özel bir video paylaşıldı... Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nın dönüş yolculuğunda pilot kabinine girerek bir anons yapmış ve "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" ifadesini kullanmıştı. Paris dönüşünde ise uçağın pilotu bir sürpriz yaparak Güneş'in bu sözlerini kullanıp anons yaptı ve Milli Takım'ı aldığı skordan dolayı kutladı. Çok şaşırdığı ve mutlu olduğu gözlenen Güneş de pilotu alkışladı. Ardından tüm uçak alkışa eşlik etti. Ortaya güzel görüntüler çıktı.



