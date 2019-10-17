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Önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınız

dönüşü uçağın pilotu, ’in 2002’de uçakta yaptığı "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" anonsunu tekrarladı. Çok duygusal anlar yaşandı...


ımız'ın deplasmanında aldığı beraberliğin yankıları sürerken dün çok özel bir video paylaşıldı... , 2002 'nın dönüş yolculuğunda pilot kabinine girerek bir anons yapmış ve "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" ifadesini kullanmıştı. dönüşünde ise uçağın pilotu bir sürpriz yaparak Güneş'in bu sözlerini kullanıp anons yaptı ve Milli Takım'ı aldığı skordan dolayı kutladı. Çok şaşırdığı ve mutlu olduğu gözlenen Güneş de pilotu alkışladı. Ardından tüm uçak alkışa eşlik etti. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

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