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: Beni hırsız yaptılar

Başkanı zirveden önce ’ta toplanan taraftarlardan destek tezahüratı aldı. Orman burada, “Beni hırsız yaptılar. Hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” dedi.

Beni hırsız yaptılar
Beşiktaşlı taraftarlar olağanüstü yönetim toplantısı öncesi Vodafone Park'a gelerek Başkan Fikret Orman'a destek veren tezahüratlarda bulundu. Stat önündeki taraftarlar, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan Beşiktaş'ı bırakma", "Sen ne yaptıysan Beşiktaş için yaptın" pankartı açtı. Başkan Fikret Orman Vodafone Park'a geldiğinde bazı taraftarlar Orman'ın boynuna sarılarak ağladı. Bazı taraftarlar, "Arkanızda dağ var. 2-3 kişinin sözlerine bakma. Önce Allah sonra biz varız" diyerek Orman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarın gösterdiği ilgi karşısında duygulanan Fikret Orman, "Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek adeta isyanda bulundu.

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