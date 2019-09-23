Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü önünde ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen ancak hazır görüntü vermediği için oyundan alınan Adil Rami Fransız basınına manşet oldu. L'Equipe gazetesi "F.Bahçe yine gülümsüyor ama Adil Rami değil" yorumunu yaparken Onze Mondial, "Ağır hata yapan Rami takımının gol yemesine sebep oldu" dedi.
RAMİ KONU DIŞI!
RMC Sport ise "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" diye yazdı. Rami Fener'in yediği golde 2 kes üst üste pas hatası yapmıştı.
RAMİ KONU DIŞI!
RMC Sport ise "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" diye yazdı. Rami Fener'in yediği golde 2 kes üst üste pas hatası yapmıştı.
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