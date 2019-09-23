haftasındaönünde ilk kezformayı giyen ancak hazır görüntü vermediği için oyundan alınanbasınına manşet oldu.gazetesi "yine gülümsüyor amadeğil" yorumunu yaparkendedi.isediyeyazdı. Rami Fener'in yediği golde 2 kes üst üste pas hatası yapmıştı.