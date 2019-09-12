Trabzonspor taraftarı, pazar günü Trabzon'da oynanacak Gençlerbirliği maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, "Şaka gibi!" yorumlarını yaptılar. Trabzonspor geçtiğimiz sezon oynanan Konyaspor maçı sonrası resmi siteden, "Mete Kalkavan'ın bizim maçımıza atanmasını anlamlandıramıyoruz" açıklaması yapmıştı.
İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİCİ!
Trabzonspor'un kariyeri boyunca 11 maçını yöneten Kalkavan tam 6 kez Trabzonspor mağlubiyetine 3 kez beraberliği 2 kez de Trabzonspor galibiyetine düdük çaldı. Mete Kalkavan Trabzonspor ile G.Birliği arasında oynanan 1 karşılaşmayı yönetti. 2015 yılında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Trabzon 3-1 kaybetti.
ABDÜLKADİR AMELİYAT OLACAK
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ameliyat olmak için dün Almanya'ya gitti. Yıldız oyuncu, bugün meinüsküs ameliyatı olacak.
EKUBAN'DAN ŞOK HABER!
Fırtına'da dünkü idmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyat edilecek olan Ganalı oyuncu, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİCİ!
Trabzonspor'un kariyeri boyunca 11 maçını yöneten Kalkavan tam 6 kez Trabzonspor mağlubiyetine 3 kez beraberliği 2 kez de Trabzonspor galibiyetine düdük çaldı. Mete Kalkavan Trabzonspor ile G.Birliği arasında oynanan 1 karşılaşmayı yönetti. 2015 yılında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Trabzon 3-1 kaybetti.
ABDÜLKADİR AMELİYAT OLACAK
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ameliyat olmak için dün Almanya'ya gitti. Yıldız oyuncu, bugün meinüsküs ameliyatı olacak.
EKUBAN'DAN ŞOK HABER!
Fırtına'da dünkü idmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyat edilecek olan Ganalı oyuncu, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
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