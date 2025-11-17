Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
Türkiye, yeni haftaya genel hatlarıyla sakin ama değişken bir hava tablosuyla giriyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki beş gün boyunca yağış olasılığı zayıf görünse de hava durumundaki dalgalanmalar günlük yaşamı zaman zaman etkileyecek. Güneşli anların sürekliliği 'yalancı yaz' hissini güçlendirirken sabah saatlerinde bastıran sis, gün içindeki bulut geçişleri ve yer yer soğuyan hava dikkat çekecek.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:07