Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Etkisini Artıracak

Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde görüş mesafesinde zaman zaman ciddi düşüşler bekleniyor.