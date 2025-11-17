Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Türkiye, yeni haftaya genel hatlarıyla sakin ama değişken bir hava tablosuyla giriyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki beş gün boyunca yağış olasılığı zayıf görünse de hava durumundaki dalgalanmalar günlük yaşamı zaman zaman etkileyecek. Güneşli anların sürekliliği 'yalancı yaz' hissini güçlendirirken sabah saatlerinde bastıran sis, gün içindeki bulut geçişleri ve yer yer soğuyan hava dikkat çekecek.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:07
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Türkiye genelinde önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının yer yer değişkenlik gösterebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Gün İçinde Parçalı Bulutlanma Bekleniyor
Ülke genelinde güneşli bir hava hakim olsa da gün içerisinde bulutlanmanın artmasıyla meteorolojik görünüm yer yer değişiklik gösterecek.

Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgelerinde zaman zaman gökyüzü tamamen kapatacak ölçüde bulutlanmalar görülebileceği belirtiliyor. Bu durum, hava sıcaklıklarında kısa süreli dalgalanmalara yol açabilecek.

Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Etkisini Artıracak
Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde görüş mesafesinde zaman zaman ciddi düşüşler bekleniyor.

Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor

Sıcaklıklar 2–4 Derece Yükseliyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Artışın en belirgin hissedileceği bölgelerin ise Marmara'nın batısı, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak bölgeye kısa süreli bir ılık hava dalgası getirecek.