Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir

Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir

İşsizlikle mücadelede önemli yol kat eden hükümet, işini kaybeden çalışanlara "işsizlik sigortasıyla" geçici gelir desteği sağlıyor. İşsizlik sigortası ve işsizlik fonuna ilişkin tüm detaylar haberde...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
İşsizlik sigortası kapsamındaki kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarına işsizlik maaşı denir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini (20 bin 804 TL) geçememekte.
Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?
Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İSTİFA EDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?
Kendi isteği ile istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik maaşı ancak işten kendi isteği dışında çıkarılma halinde alınabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURTDIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ?
Kişilerin işsizlik maaşları aldıkları sırada yurtdışına çıkmış olmaları İŞKUR'un çalışmaya hazır bulunma şartı ile bağdaşmadığı için sigortalı işsizin yurtdışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar, kendi istek ve iradeleri dışında işten çıkartılmış olsalar bile işsizlik maaşından yararlanamazlar.

İŞSİZLİK MAAŞINI KESEN NEDENLER HANGİLERİDİR?
İşsizlik maaşı bazı şartlarda sonlandırılır. Bunlar şöyle sıralanıyor:
Teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddetmek.
İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilmek.
Önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddetmek veya kabul etmesine karşın devam etmemek.
Yapılan çağrıları zamanında cevaplamamak, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermemek.

İŞSİZLİK FONU'NDA NE KADAR PARA VAR?
Yüzde 74.10'u tahvilde, yüzde 25.84'ü mevduatta, yüzde 0.06'sı ise Takasbank Para Piyasası'nda değerlendirilen Fon varlığı, Kasım 2025 itibarıyla 560 milyar TL'yi geçti.

İşsizlik Fonu'ndan bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldı?
Mart 2002 tarihinden 1 Ekim 2025 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 22 milyon 86 bin 633 kişi başvurdu, 11 milyon 873 bin 412 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 154 milyar 789 milyon 327 bin 139 TL ödeme yapıldı.
Sadece Eylül 2025'te önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 485 bin 419 kişiye 5 milyar 937 milyon 323 bin 641 TL ödeme gerçekleşti

HARCAMALARIN % 61.1'İ İŞSİZLERE YAPILDI
Fon nerelere harcandı?
Fon'dan yapılan harcamaların yüzde 61.1'i doğrudan iş gücüne ve işsizlere yönelik gerçekleşti. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, yüzde 35.7'si ise istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik destek, teşvik ve ödemeleri kapsıyor. Yüzde 3.2'si ise Fon yönetimine ve vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla yapılan harcamalardan oluşmakta.

KOBİ'LERE 48 MİLYAR TL DESTEK
Fon'dan KOBİ'lere ne kadar destek yapılacak?
İstihdamın korunması, üretim kapasitesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanan teşviki esas alan yeni destek modelinin 2026 yılında da uygulanmasına yönelik kanun teklifi Meclis'te. Burada, hedef grup içerisinde emek yoğun üretim yapan KOBİ'leri ve büyük ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 48 milyar TL kaynak ayrıldı.

