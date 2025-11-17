Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir

İşsizlikle mücadelede önemli yol kat eden hükümet, işini kaybeden çalışanlara "işsizlik sigortasıyla" geçici gelir desteği sağlıyor. İşsizlik sigortası ve işsizlik fonuna ilişkin tüm detaylar haberde...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik sigortası kapsamındaki kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarına işsizlik maaşı denir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini (20 bin 804 TL) geçememekte.

Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İSTİFA EDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Kendi isteği ile istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik maaşı ancak işten kendi isteği dışında çıkarılma halinde alınabilir.



İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURTDIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ?

Kişilerin işsizlik maaşları aldıkları sırada yurtdışına çıkmış olmaları İŞKUR'un çalışmaya hazır bulunma şartı ile bağdaşmadığı için sigortalı işsizin yurtdışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.