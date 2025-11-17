CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu 'nun rüşvet paralarıyla yancıları da zengin ettiği ortaya çıktı. Son 5 yılda Murat Ongun , Ertan Yıldız , Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin 'in mal varlıklarında müthiş artışlar tespit edildi. MURAT ONGUN 2020 ÖNCESİ: 1 ARSA 1 ZEYTİNLİK 2020 SONRASI 1 EV 4 ARSA 1 TARLA 1 BAHÇE FATİH KELEŞ 2024: 368 MİLYON LİRALIK SÖZDE SATIŞLA HAKSIZ KAZANÇ

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Aralarında 105 tutuklunun da bulunduğu 402 şüpheliye yönelik dosyada, örgütün 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirtildi.

İddianamede, örgüt yöneticilerinin tıpkı liderleri Ekrem İmamoğlu gibi kısa sürede dikkat çekici şekilde mal varlığı edindiği vurgulandı. Takvim'den Deniz Yusufoğullarının haberine göre, rüşvet gelirlerinin belirli bir düzen içinde aktarıldığı "sistem" sayesinde örgüt üyelerinin mal varlıklarında olağan dışı artışlar yaşandığı ve bunun kayıt altına alındığı kaydedildi.

Savcılık, örgüt mensuplarının mal varlıklarındaki artışın detayları ve rüşvet trafiğinin işleyişine dair tespitlere iddianamede geniş yer verdi.

4 YILDA 52 TAPU 66 ARAÇ



Bunlardan ilki örgüt yöneticisi İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu.



Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in bilançosunun 2024'te belirgin bir şekilde arttığı, 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti. Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.



Örgüt yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu'nun sadece 3 tapusu varken 2021 yılından sonra ortağı olduğu şirketler üzerine 52 adet tapu, 66 adet araç kayıtlı olduğu tespit edildi. Dev mal varlığının 2021 ve sonrasında edinildiğine dikkat çekildi.



Reklam sektöründen sorumlu yönetici Murat Ongun'un ise 1 arsa ve 1 zeytinliği varken, 2019'dan sonra 1 adet mesken, 4 adet arsa, 1 adet fındık bahçesi ve 1 adet tarla tapu kaydını hanesine ekledi.