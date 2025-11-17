PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü üyelerinin kurdukları rüşvet sistemi sayesinde bir anda nasıl zenginleştiği iddianamede tek tek anlatıldı. Örgüt yöneticileri Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Ongun ve Adem Soytekin’in onlarca rezidans, villa, arsa aldığı belirlendi

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet paralarıyla yancıları da zengin ettiği ortaya çıktı. Son 5 yılda Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in mal varlıklarında müthiş artışlar tespit edildi.

MURAT ONGUN
2020 ÖNCESİ: 1 ARSA 1 ZEYTİNLİK
2020 SONRASI 1 EV 4 ARSA 1 TARLA 1 BAHÇE

FATİH KELEŞ
2024: 368 MİLYON LİRALIK SÖZDE SATIŞLA HAKSIZ KAZANÇ

ADEM SOYTEKİN
2020 SONRASI: 124 TAPU 142 OTOMOBİL HESABA 1.7 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU
2020 ÖNCESİ: 3 TAPU
2020 SONRASI: 52 TAPU 66 OTOMOBİL

ERTAN YILDIZ
2020 SONRASI: 9 REZİDANS DAİRESİ 2 EV 1 VİLLA ARSA TARLALAR

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Aralarında 105 tutuklunun da bulunduğu 402 şüpheliye yönelik dosyada, örgütün 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirtildi.

İddianamede, örgüt yöneticilerinin tıpkı liderleri Ekrem İmamoğlu gibi kısa sürede dikkat çekici şekilde mal varlığı edindiği vurgulandı. Takvim'den Deniz Yusufoğullarının haberine göre, rüşvet gelirlerinin belirli bir düzen içinde aktarıldığı "sistem" sayesinde örgüt üyelerinin mal varlıklarında olağan dışı artışlar yaşandığı ve bunun kayıt altına alındığı kaydedildi.

Savcılık, örgüt mensuplarının mal varlıklarındaki artışın detayları ve rüşvet trafiğinin işleyişine dair tespitlere iddianamede geniş yer verdi.

4 YILDA 52 TAPU 66 ARAÇ

Bunlardan ilki örgüt yöneticisi İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu.

Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in bilançosunun 2024'te belirgin bir şekilde arttığı, 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti. Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.

Örgüt yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu'nun sadece 3 tapusu varken 2021 yılından sonra ortağı olduğu şirketler üzerine 52 adet tapu, 66 adet araç kayıtlı olduğu tespit edildi. Dev mal varlığının 2021 ve sonrasında edinildiğine dikkat çekildi.

Reklam sektöründen sorumlu yönetici Murat Ongun'un ise 1 arsa ve 1 zeytinliği varken, 2019'dan sonra 1 adet mesken, 4 adet arsa, 1 adet fındık bahçesi ve 1 adet tarla tapu kaydını hanesine ekledi.

REZİDANSLAR, VİLLALAR

İtirafçı olan örgüt yöneticisi İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın 2014-2019 yılları arasında 2 adet mesken, 1 adet ofis, 6 adet rezidans, 1 adet apartman tapu kaydının olduğu, 2019 yılından sonrasında ise 1 adet mesken, 3 adet rezidans, 1 adet süit villa, 3 adet arsa ve 1 adet tarlayı hanesine ekledi.

2024'TE 1 MİLYARLIK PARA ÇIKIŞI

İtirafçı örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in 2014-2025 yılları arasında üzerine 1 araç kaydı olduğu ve ortağı olduğu şirketlerde toplam 124 adet tapu kaydına rastlandı.

Yine şirketler üzerine 142 adet araç kaydı olduğu kaydedildi. Soytekin'in özellikle 2024 yılında 1 milyar 667 milyon 393 bin TL para girişi ve 1 milyar 158 milyon 906 bin TL para çıkışı işlemine iddianamede dikkat çekildi.

Beylikdüzü Belediyesi ve İSTON'dan ihaleler aldığı kaydedildi.

