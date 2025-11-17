PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emlak vergisiyle ilgili şikâyetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor" sözleri sonrası emlak vergisinde fahiş rayiç bedel artışları TBMM gündemine taşınıyor. Artışa yüzde 50 ila 100 arasında tavan gelmesi öngörülüyor. Öte yandan konutlardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme ile fahiş aidat artışlarına sert bir fren geliyor. Aidatlar devlet güvencesine alınacak. Genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE üzerinde artış yapılamayacak.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emlak vergisiyle ilgili şikâyetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor" diyerek duyurduğu rayiç bedel düzenlemesinin, yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Rayiç bedel düzenlemesi, AK Parti'nin vereceği önergeyle torba teklife eklenecek. Rayiç bedel artışlarına yüzde 50–100 arası tavan geliyor. Düzenleme, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş artış- lara son verecek. Hem fahiş artışların önüne geçmeyi hem de emlak piyasasında istikrar sağlamayı hedefliyor. Düzenlemenin teknik çerçevesi Ekonomi Koordinasyon toplantısında ele alınırken, önergenin nihai hali yakın zamanda netleşecek.

TAVAN ORAN ARTIŞI

Hazırlanan önergeye göre rayiç bedel artışında tavan oran yüzde 50 ile 100 arasında olacak. Yani artış yüzde 50'nin altına düşmeyecek ancak yüzde 100'ün de üstüne çıkamayacak. Düzenleme 2026-2029 arasında geçerli olacak. Takvim'den Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, yeni rayiç bedeller ise Kasım 2029'da yeniden belirlenecek. Böylece bazı ilçelerde ve turizm bölgelerinde yaşanan 40 kata varan fahiş artışlar sona erecek. Tavan oran sayesinde hem vatandaşın yükü hafifleyecek hem de emlak piyasasında enflasyona yol açan fiyat sıçramaları önlenecek.

FAHİŞ AİDAT DÖNEMİ DE BİTİYOR


Öte yandan konutlardan sanayi sitelerine, rezidanslardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme, özellikle son yıllarda vatandaşın en büyük şikâyeti haline gelen fahiş aidat artışlarına sert bir fren getiriyor. Sadece konutlarda değil, yüzbinlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

ENFLASYON ÜSTÜ YASAK

Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık keyfi artış yapamayacak. Özellikle mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak. Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

SONUÇLARI AĞIR OLACAK

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yaklaşan Ocak-Şubat dönemindeki yoğun genel kurullara dikkat çekerek şunları söylüyor: "Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu."

Sandalcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır." Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, yasa 2026'da tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Ayrıca Tesis Yönetim Daire Başkanlığı ve Tesis Yöneticileri Birliği kurulması da gündemde.

ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

Yeni yasa ile tüm site bütçeleri, gelirgider kalemleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın kuracağı yerli ve milli dijital yazlım üzerinden anlık izlenecek. Artık hiçbir yönetim, harcama kalemlerini saklayamayacak. Bu sistemin yanında yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim, ayrıca şikâyet üzerine ek denetimler yapılacak.

SİTE YÖNETİMLERİNİN YÜZDE 80'İ DEĞİŞECEK
Yeni kurallara uyum sağlayamayan yönetimlerin büyük bölümü değişecek. Uzmanlara göre Türkiye'deki mevcut yönetimlerin yüzde 80'inin değişmesi ya da kanuna uygun hale gelmesi bekleniyor.

HER ÖNÜNE GELEN 'YÖNETİCİYİM' DİYEMEYECEK

Düzenleme ile yönetici olmanın ciddi standartları olacak:
Yönetici ve çalışanlarda adli sicil şartı (taciz, şiddet, dolandırıcılık vb. hiçbir suç kaydı bulunmama)
Tesis Yöneticiliği Lisansı zorunluluğu
Sınıflandırma sistemi: A'dan E'ye kadar lisans seviyeleri
Şirketler için teminat mektubu zorunluluğu
Yeterlilik sınavları Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, sonra tamamen iptal edilecek. Yani bir daha bu işi yapamayacaklar."Site yönetimi kaçtı, başka siteyi yönetmeye başladı" dönemi tamamen bitiyor.

