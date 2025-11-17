PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu vurgun "SİSTEM'inin suç gelirlerini aklamak için 6 Şubat depremlerini paravan olarak kullandığı belirlendi. İmamoğlu’nun talimatıyla Doğuş Grubu’ndan seçimlerde kullanılmak üzere 10 milyon dolar talep edildi. Doğuş'un İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'e "bağış" adı altında 191 milyon 140 bin TL gönderdiği saptandı. Banka üzerinden gelen rüşvet paraları "deprem bağışı" olarak gösterildi. Ancak deprem bölgesine bir çivi bile çakılmadı.

İBB iddianamesi Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yürüttüğü Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün organize suç ve yolsuzluk ağını belgeleriyle deşifre etti.

Örgütün hiyerarşik yapısında Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

10.000.000 DOLARLIK RÜŞVET TRAFİĞİ

3806 sayfalık iddianamenin satır aralarındaki 10.000.000 dolarlık rüşvet trafiği dikkatlerden kaçmadı.

Örgüt yöneticisi Ertan Yıldız ve örgüt üyesi Yakup Öner'in beyanlarına göre; İmamoğlu'nun talimatıyla Doğuş Grubu'ndan "bağış" adı altında seçimlerde kullanılmak üzere 10 milyon dolar talep edildi.





DOĞUŞ'TAN İMAMOĞLU'NUN KASASI ASOY'A 191 MİLYON TL

Savcılık, Doğuş İnşaat'tan Asoy İnşaat'a toplam 191 milyon 140 bin TL gönderildiğini; tüm transferlerde "fatura bedeli bağış" açıklamasının kullanıldığını belirledi.

"DEPREM BAĞIŞI" OLARAK GÖSTERDİLER DEPREM BÖLGESİNE ÇİVİ ÇAKMADILAR

İddianamede, deprem bağışı olarak gösterilen bu paraların aktarıldığı dönemde Asoy İnşaat'ın deprem bölgesinde herhangi bir kamu inşaatı yapmadığı tespiti yer aldı.

İMAMOĞLU İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

HTS analizlerinde, Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan'ın Ekrem İmamoğlu, Can Akın Çağlar ve "tanımıyorum" dediği kişilerle çok sayıda ortak baz kaydı bulunduğu ifade edildi. Savcılık ayrıca, ruhsat işlemleri ile para transferleri arasında tarihsel örtüşme olduğunu vurguladı.




EKOSİSTEM 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ NASIL RÜŞVET İÇİN KULLANDI?

İşte Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk "Eko"sisteminin 6 Şubat depremlerini rüşvet için nasıl kullandığını gösteren detaylar:

Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet veya irtikap eylemleri neticesinde, müteahhitlik faaliyeti yapıyormuş izlenimi vererek suç gelirini perdelemek ve illiyet bağını kesmek amacıyla temin ettikleri banka havaleleri ile çekleri aktardığı, bunlara müteakip gerçeğe aykırı faturalar keserek akladığı tespit edilen, örgüt yöneticisi Adem SOYTEKİN'in sunmuş olduğu evraklara istinaden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile yapılan yazışmalar kapsamında ASOY İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ HESAP HAREKETLERİ incelenmesi neticesinde;

Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 29.12.2023 tarihinde Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ""FATURA BEDELİ(BAĞIŞ) açıklaması ile 57.000.000 TL gönderildiği,

Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 8.02.2024 tarihinde Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından " FATURA BEDELİ BAĞIŞ OPERASYONEL NAKİT AKIŞI HESABI- 08.02.2024'' açıklaması ile 33.600.000 TL gönderildiği,

Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 16.02.2024 tarihinde saat: 17:12'de Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından "FATURA BEDELİ (BAĞIŞ)" açıklaması ile 50.400.000 TL gönderildiği,

Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 16.02.2024 tarihinde saat: 14:09'da Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından "FATURA BEDELİ (BAĞIŞ)"" açıklaması ile 50.400.000 TL gönderildiği,

SUÇ GELİRLERİNİ GİZLEMEK İÇİN DEPREMİ KULLANDILAR

Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı firma hesabından Asoy İnşaat AŞ'nin hesabına 29.12.2023, 8.02.2024 ve iki kere olmak üzere 16.02.2024 tarihlerinde toplamda 191.400.000 TL gönderildiği anlaşılmış, örgüt yöneticisi Adem SOYTEKİN'in ""57.000.000,00 TL para Hatay Deprem Konutları için yapılan ödemedir" beyanın üzerine atılı rüşvete aracılık ve suç gelirlerini aklama suçlarını gizleme maksadıyla olduğu, yine ifadesinde 06/02/2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illeri olmak üzere bir çok ilde ağır yıkımlara yol açan depremi de suç gelirini gizleme beyanına alet ettiği, rüşvetin hesaplarına geldiği tarih ve şüphelinin deprem bölgesinde herhangi bir kamu nitelikli inşaat yapmadığı göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmıştır.




Şüpheli Hüsnü AKHAN'ın örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU ile 01.12.2023 tarihinde 1 adet irtibat kaydının olduğu,

Şüpheli Hüsnü AKHAN ile örgüt üyesi şüpheli Can Akın ÇAĞLAR isimli şahıs ile 1.12.2022 - 23.12.2023 tarihleri arasında 40 adet irtibat kaydının olduğu, 15.01.2023 - 27.05.2023 tarihleri arasında, farklı lokasyonlarda, 0 metre mesafede, 13 adet ortak baz kayıtlarının bulunduğu.
Özel vasfa haiz örgüt üyesi Yakup ÖNER'in kendisi ile görüştükleri iddiasını alınan ifadesinde reddeden şüpheli Hüsnü AKHAN'ın Yakup ÖNER ile 13.01.2023 - 28.03.2023 tarihleri arasında, farklı lokasyonlarda, 0 metre mesafede, 11 adet ortak baz kayıtlarının bulunduğu.
Şüpheli Hüsnü AKHAN ile Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün ana kasası olan örgüt yöneticisi şüpheli Fatih KELEŞ isimli şahısların 1.01.2023 - 4.05.2023 tarihleri arasında, farklı lokasyonlarda, 0 metre mesafede, 13 adet ortak baz kayıtlarının bulunduğu.
Şüpheli Hüsnü AKHAN ile dönemin Boğaziçi İmar Müdür olan şüpheli Elçin KARAOĞLU'nun 3.01.2023 - 31.05.2023 tarihleri arasında, farklı losyonlarda, 0 metre mesafede, 72 adet ortak baz kayıtlarının, şüpheli Elçin KARAOĞLU'nun şoförü olan şüpheli Süleyman TERZİ isimli şahsın 9.01.2023-10.03.2025 tarihleri arasında farklı lokasyonlarda 0 metre mesafede, 9 adet ortak baz kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Süleyman ATİK'in ifadelerinde geçen Doğuş grubun sahibi olduğu boğaz ön görünümdeki yerlerinin imara aykırılıkları için rüşvet talep edildiği hususunun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapor uyarınca sabit olduğu görülmüştür.

Şüpheli Ertan YILDIZ'ın bulunduğu toplantıda 10.000.000 Amerikan Doları rüşvetin açıkça Ekrem İMAMOĞLU tarafından 2024 yerel seçimlerinde ihtiyaçları olmasından kaynaklı istendiği ve rüşvet olarak şüpheli Adem SOYTEKİN'in hesaplarına 30.03.2024 yerel seçimleri öncesi tarihler olan 29.12.2023, 8.02.2024 ve iki kere olmak üzere 16.02.2024 tarihlerinde 191.400.000 TL'nin yattığı banka hesap hareketlerinde görülmüştür.



A101 marketlerinden 22/03/2024 tarihli 500.000 TL hediye çeki alındığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda örgüt lideri Ekrem ÎMAMOĞLU talimatı ile 2024 yerel seçimlerine fon oluşturmak maksadıyla Hüsnü AKHAN'ın yöneticisi olduğu Doğuş inşaatın boğaz ön görünümünde bulunan mülkündeki imara aykırılıkları ve inşaat güçlendirme başvurusu bulunduğu bilgisinin örgüt üyesi Elçin KARAOĞLU tarafından tespit edilerek örgüt liderine aktarıldığının değerlendirildiği, örgüt liderinin talimatı ile şüpheli Yakup ÖNER'in şüpheli Hüsnü AKHAN'a imara aykırılıklara işlem yapılmaması ve inşaat güçlendirme ruhsatı için 10.000.000 USD talep ettiği, şüpheli Yakup ÖNER'den sonraki görüşmelerin örgüt üyesi Can Akın ÇAĞLAR tarafından devam ettirildiği,

Doğuş İnşaatın ilk olarak 29.12.2023 tarihinde 57.000.000 TL rüşvet parasının örgüt yöneticisi Adem SOYTEKİN'e gönderdiği bu tarih öncesi şüphelinin örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU ile de doğrudan görüşmesinin bulunduğu bunun karşılığında 02.02.2024 tarih ve 2 sayılı güçlendirme ruhsatının onaylandığı, 8.02.2024 ve iki kere olmak üzere 16.02.2024 tarihlerinde toplamda ile 134.400.000TL parayı (şüpheli Hüsnü AKHAN tarafından örgüt sistemine toplam 191.400.000 TL gönderildiği tespit edilmiştir.


İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
