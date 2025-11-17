DOĞUŞ'TAN İMAMOĞLU'NUN KASASI ASOY'A 191 MİLYON TL Savcılık, Doğuş İnşaat'tan Asoy İnşaat'a toplam 191 milyon 140 bin TL gönderildiğini; tüm transferlerde "fatura bedeli bağış" açıklamasının kullanıldığını belirledi. "DEPREM BAĞIŞI" OLARAK GÖSTERDİLER DEPREM BÖLGESİNE ÇİVİ ÇAKMADILAR İddianamede, deprem bağışı olarak gösterilen bu paraların aktarıldığı dönemde Asoy İnşaat'ın deprem bölgesinde herhangi bir kamu inşaatı yapmadığı tespiti yer aldı. İMAMOĞLU İLE BAĞLANTILI ÇIKTI HTS analizlerinde, Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan'ın Ekrem İmamoğlu , Can Akın Çağlar ve "tanımıyorum" dediği kişilerle çok sayıda ortak baz kaydı bulunduğu ifade edildi. Savcılık ayrıca, ruhsat işlemleri ile para transferleri arasında tarihsel örtüşme olduğunu vurguladı.







EKOSİSTEM 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ NASIL RÜŞVET İÇİN KULLANDI?



İşte Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk "Eko"sisteminin 6 Şubat depremlerini rüşvet için nasıl kullandığını gösteren detaylar:



Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet veya irtikap eylemleri neticesinde, müteahhitlik faaliyeti yapıyormuş izlenimi vererek suç gelirini perdelemek ve illiyet bağını kesmek amacıyla temin ettikleri banka havaleleri ile çekleri aktardığı, bunlara müteakip gerçeğe aykırı faturalar keserek akladığı tespit edilen, örgüt yöneticisi Adem SOYTEKİN'in sunmuş olduğu evraklara istinaden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile yapılan yazışmalar kapsamında ASOY İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ HESAP HAREKETLERİ incelenmesi neticesinde;



Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 29.12.2023 tarihinde Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ""FATURA BEDELİ(BAĞIŞ) açıklaması ile 57.000.000 TL gönderildiği,



Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 8.02.2024 tarihinde Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından " FATURA BEDELİ BAĞIŞ OPERASYONEL NAKİT AKIŞI HESABI- 08.02.2024'' açıklaması ile 33.600.000 TL gönderildiği,



Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 16.02.2024 tarihinde saat: 17:12'de Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından "FATURA BEDELİ (BAĞIŞ)" açıklaması ile 50.400.000 TL gönderildiği,



Asoy İnşaat AŞ'nin 512847 numaralı hesabına 16.02.2024 tarihinde saat: 14:09'da Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından "FATURA BEDELİ (BAĞIŞ)"" açıklaması ile 50.400.000 TL gönderildiği,



SUÇ GELİRLERİNİ GİZLEMEK İÇİN DEPREMİ KULLANDILAR



Doğuş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı firma hesabından Asoy İnşaat AŞ'nin hesabına 29.12.2023, 8.02.2024 ve iki kere olmak üzere 16.02.2024 tarihlerinde toplamda 191.400.000 TL gönderildiği anlaşılmış, örgüt yöneticisi Adem SOYTEKİN'in ""57.000.000,00 TL para Hatay Deprem Konutları için yapılan ödemedir" beyanın üzerine atılı rüşvete aracılık ve suç gelirlerini aklama suçlarını gizleme maksadıyla olduğu, yine ifadesinde 06/02/2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illeri olmak üzere bir çok ilde ağır yıkımlara yol açan depremi de suç gelirini gizleme beyanına alet ettiği, rüşvetin hesaplarına geldiği tarih ve şüphelinin deprem bölgesinde herhangi bir kamu nitelikli inşaat yapmadığı göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmıştır.