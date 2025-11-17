Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı"

Sanatçı Muazzez Abacı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

"ANNEANNEM ÇOK SEVDİĞİMDİ"

Saba Abacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Acı bir kayıp. Hala gerçek mi, değil mi düşünüyorum. Ankara'ya geldiğime, annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim." dedi.

Abacı, son nefesine kadar annesinin yanında olduğunu belirterek, son iki gün ağırlaşan annesinin vefatını beklemediklerini kaydetti.

Torunu Sera Anderson da, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek, "Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da "Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti sonrasında Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı'yı Türkiye'ye getirdik. Bugün de cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.