Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı"
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Abacı'nın yakınları, sanatçı dostları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abacı'nın gelmiş geçmiş en iyi sesler arasında yer aldığını ifade eden TRT spikeri Mehbare Çelik, 'Türk Sanat Müziği öksüz kaldı.' dedi.
ABD'de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78. doğum gününde 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosunda tören düzenlendi. (DHA)
TRT ANKARA RADYOSU'NDA TÖREN
Abacı'nın naaşı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'ndaki törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası Abacı için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Sibel Can da katıldı. (AA)
SANATÇI DOSTLARI VE SİYASİLER KATILDI
Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson'ın taziyeleri kabul ettiği cenazetörenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şarkıcı Sibel Can, Abacı'nın TRT Ankara Radyosundan dönem arkadaşları sanatçılar Selçuk Aygan, Ela Altın, spiker-sunucu Mehpare Çelik, çok sayıda TRT radyo sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ile sanatçının sevenleri katıldı.
Sanatçı Muazzez Abacı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)
"ANNEANNEM ÇOK SEVDİĞİMDİ"
Saba Abacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Acı bir kayıp. Hala gerçek mi, değil mi düşünüyorum. Ankara'ya geldiğime, annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim." dedi.
Abacı, son nefesine kadar annesinin yanında olduğunu belirterek, son iki gün ağırlaşan annesinin vefatını beklemediklerini kaydetti.
Torunu Sera Anderson da, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek, "Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm." dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da "Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti sonrasında Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı'yı Türkiye'ye getirdik. Bugün de cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Muazzez Abacı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)
"BİR ÇINARI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"
Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirten amca kızı Pınar Altınok, "Çok değerli bir aile büyüğümüzü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Diğer taraftan da bir ses sanatçısı olarak halkımıza mal olmuş büyük dev Türk müzik hislerinin dev çınarı kendisi, yeri doldurulamaz. Çok değerli birisini, bir çınarı kaybetmenin üzüntüsünü bir arada yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'da çok kıymetli bir tören yapıldı. Cumhurbaşkanımıza ailem adına teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
"TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÖKSÜZ KALDI"
Muazzez Abacı'nın gelmiş geçmiş en iyi sesler arasında yer aldığını ifade eden TRT spikeri Mehbare Çelik ise, "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı. Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük seslerden biridir. Türk Sanat Musikisi'ni 5 yıllık eğitimle son noktasına kadar icra eden ve o konuda asla taviz vermeyen çok büyük bir sanatçı. Çok önemli bir miras bıraktı. Bir daha gelmez. Türk Sanat Müziği'ne bu denli gönül vermiş kişiler onu dinleyerek onun yoluna gitmeye çalışabilirler" şeklinde konuştu.
Sanatçı Muazzez Abacı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. (AA)
Sanatçılar Bülent Ersoy ve Seçil Heper cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze törenin ardından Muazzez Abacı'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ünlü sanatçı için 16 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı." dedi.
AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Usta Sanatçı Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti. Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılardan Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.
"MUAZZEZ ABACI GÖNÜLLERE TAHT KURMUŞTU"
Türk müziğinin efsane sesine veda eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.
"Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı'yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız." diyen Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı'nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
"HALKIN SANATÇISI OLARAK GÖNÜLLERDE YER EDİNDİ"
Abacı'nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Ersoy şunları söyledi:
"Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O'nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır."
"DERİN HÜZÜN ONUN ADIYLA ÖZDEŞLEŞEN BİR VEDAYA DÖNÜŞTÜ"
Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda Muazzez Abacı'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Abacı'nın ilk adının da Hicran olduğunu sözlerine ekledi ve "Bugün kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü." dedi.
"GERÇEK SANATÇILAR YAŞAMAYA DEVAM EDER"
Muazzez Abacı'nın sesinin, sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi, Türkiye'nin dört bir yanında yankılanmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, gerçek sanatçıların sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşadıklarını söyledi.
Kültür ve sanat dünyamızın O'nun ardından büyük bir boşluk hissedeceğini belirten Ersoy, Muazzez Abacı'nın eserlerinin, genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edeceğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Fotoğraf: İHA)
"KENDİSİNİ HALKIMIZA TANITMA FIRSATI DA BANA NAİL OLDU"
Törene katılan sanatçılar arasında yer alan sanatçı Orhan Gencebay "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şuan da duyguluyum da, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.
Orhan Ğencebay
"ONUN SESİYLE TÜRK SANAT MÜZİĞİNE YÖNELDİM"
Öte yandan törene katılan sanatçı Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil, onun yeri dolmaz, kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek gözyaşı ölüyü yakarmış, hayratını yapacaksın, Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük." dedi.
Selami Şahin
Ayrıca sanatçı Muazzez Ersoy ise, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk Sanat Müziğini, onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk Sanat Müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika'da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı." diye konuştu.
Muazzez Ersoy
RADYODAN SAHNELERE UZANAN MÜZİK YOLCULUĞU
Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü boksör Oktay Altıok'un erken ölümüyle birlikte çocukluğu şekillenen Abacı, yatılı olarak başlayan okul hayatını Ankara Koleji'nde devam ettirdi.
Sanatçı, 1966'da TRT Ankara Radyosu'nda yapılan sınavı kazanarak profesyonel müzik hayatına ilk adımı attı.
Stajyerliğini Ankara Radyosu'nda yapan Abacı, burada dönemin başarılı isimlerinden klasik Türk sanat müziği üslubunu, makam bilgisini ve repertuvar disiplinini öğrendi. Radyoda edindiği tecrübe, onun ilerleyen yıllarda sahneye ve plak dünyasına taşıyacağı klasik çizginin temelini oluşturdu.
Sanatçı, 1978'de "Dönüş", 1981'de "Yasemen", 1983'te "Şakayık" ve 1990'da Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı "Vurgun" eseriyle başarı yakaladı ve 30'a yakın albüm yayımladı.
Muazzez Abacı (AA)
Klasik eserlerin yanında çağdaş sanatçıların eserlerini de yorumlayan Muazzez Abacı, "Sensiz Saadet Neymiş", "Kimseye Etmem Şikayet", "Bir Bahar Akşamı" ve "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" gibi eserlerdeki yorumları ile de dinleyicilerin beğenisini kazandı.
Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi dönemin önemli isimlerinin yer aldığı Maksim Gazinosu'nda yıllarca sahneye çıkan Abacı'ya, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.
Sanat yaşamı boyunca sayısız ödül kazanan Abacı, "Altın Plak" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok özel ödülle onurlandırıldı.
Ayrıca sanatçının çıkardığı albümler arasında "Muazzez Abacı Söylüyor", "Geceler", "Söyleme Bilmesinler", "Felek", "Sensiz Olmadı", "Efendim", "Kar Yangınları", "Güller Arasında", "Tutkunum", "Cesaretim Var", "Hükümlüyüm", "Bir Efsanedir", "Ajda Pekkan & Muazzez Abacı" ve "Sezen'imin Şarkıları" yer alıyor.