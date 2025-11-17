Washington-Caracas hattı ısınıyor! ABD'den kartellere darbe, Maduro'ya mesaj

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir teknenin hedef alındığını ve saldırıda üç "narko-teröristin" öldürüldüğünü açıkladı.

ABD DOĞU PASİFİK'TE "TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK TANIMLADIĞI TEKNEYİ HEDEF ALDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla düzenlenen operasyonda, istihbarat birimlerinin teknenin bilinen kaçakçılık rotasında ilerlediğini doğruladığı belirtildi. Hedef alınan teknenin ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan bir suç şebekesine ait olduğu kaydedildi.

ABD, Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı

Fotoğraf: AA

ABD ordusunun Doğu Pasifik'teki bu operasyonu, Washington'ın bölgedeki askeri faaliyetlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Son haftalarda aynı hatta yapılan devriyelerin yoğunlaşması, Latin Amerika'daki daha geniş jeopolitik gelişmelerle birlikte okunuyor.

TRUMP'TAN MADURO AÇIKLAMASI: "BAZI GÖRÜŞMELER YAPIYOR OLABİLİRİZ"

Bu askeri hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarının hemen ardından geldi. Florida'dan Washington'a dönerken gazetecilere konuşan Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kongre'nin sürece dahil edildiğini ancak onaylarının zorunlu olmadığını belirtti.