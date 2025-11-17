PODCAST CANLI YAYIN

Washington-Caracas hattı ısınıyor! ABD'den kartellere darbe, Maduro'ya mesaj

Latin Amerika hattında Washington ile Caracas arasındaki diplomatik trafik yeniden hızlanırken, Doğu Pasifik’teki askeri hareketlilik de dikkat çeker biçimde artıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile olası bir görüşmeye kapı aralayan açıklamalarının hemen ardından, ABD ordusunun bölgede uyuşturucu kaçakçılığına yönelik etkili bir operasyon gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Washington-Caracas hattı ısınıyor! ABD'den kartellere darbe, Maduro'ya mesaj

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir teknenin hedef alındığını ve saldırıda üç "narko-teröristin" öldürüldüğünü açıkladı.

Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduroyu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduroyu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!

ABD DOĞU PASİFİK'TE "TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK TANIMLADIĞI TEKNEYİ HEDEF ALDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla düzenlenen operasyonda, istihbarat birimlerinin teknenin bilinen kaçakçılık rotasında ilerlediğini doğruladığı belirtildi. Hedef alınan teknenin ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan bir suç şebekesine ait olduğu kaydedildi.

ABD, Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ABD ordusunun Doğu Pasifik'teki bu operasyonu, Washington'ın bölgedeki askeri faaliyetlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Son haftalarda aynı hatta yapılan devriyelerin yoğunlaşması, Latin Amerika'daki daha geniş jeopolitik gelişmelerle birlikte okunuyor.

Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?

TRUMP'TAN MADURO AÇIKLAMASI: "BAZI GÖRÜŞMELER YAPIYOR OLABİLİRİZ"

Bu askeri hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarının hemen ardından geldi. Florida'dan Washington'a dönerken gazetecilere konuşan Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kongre'nin sürece dahil edildiğini ancak onaylarının zorunlu olmadığını belirtti.

Hayalet 24lü! ABDnin Latin Amerikadaki gizli planı sızdı! Maduronun desteklediği örgüt de listedeHayalet 24lü! ABDnin Latin Amerikadaki gizli planı sızdı! Maduronun desteklediği örgüt de listede

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
Türk Telekom
Böcek ailesinin zehirlendiği faciada 48 saatlik muamma! Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
D&R
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak