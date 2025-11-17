CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda geniş kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ettikleri, görev paylaşımı yaparak göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye girişini sağladıkları veya ülkede kalmalarına yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.

AİLE BOYU KAÇAKÇI ÇIKTILAR



Örgüt içerisinde yer alan şüphelilerden Suat Durmaz'ın CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağabeyi Murat Durmaz'ın ise örgüt lideri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Durmaz kardeşlerle birlikte toplam 8 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. CHP'li Müdür Suat Durmaz'ın göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu.