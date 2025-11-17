PODCAST CANLI YAYIN

Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal

Almanya'dan geldikleri İstanbul tatilinde otelde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin şüpheler ilaçlama ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Oteli ilaçlayan görevli gözaltına alındı. Benzer bir olayın 16 Haziran 2023 yılında Ankara'da bir apartmanda gerçekleştiği ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheler ilaçlama üzerinde yoğunlaştı.

Anne ve 2 çocuğu neden öldü?

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Anne ve 2 çocuğu toprağa verildi. (İHA)Anne ve 2 çocuğu toprağa verildi. (İHA)

1 İLAÇLAMA GÖREVLİSİYLE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alınırken ölümlerin dışarıda tüketilen yiyeceklerden değil otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklı olma ihtimalinin güçlendiği bildirildi.

Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. Olayda 1 ilaçlama görevlisinin gözaltında olduğu ifade edildi.

Ankara'daki zehirlenme vakası (DHA)Ankara'daki zehirlenme vakası (DHA)

İLAÇLAMADAN ZEHİRLENME VAKASI

Bilindiği gibi 16 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da kontrolsüz ve habersiz ilaçlamadan dolayı anne ve kız hayatını kaybetmişti.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki olay, Sancaktepe Mahallesi 1637'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Hacılar Apartmanı'nda yaşanan zehirlenme olayının binada oturan Somalili bir ailenin evlerini ilaçlatması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar (DHA)Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar (DHA)

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Evden sızan kimyasal nedeniyle 1'inci kattaki dairede oturan Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar (10) hayatını kaybetti. Zehirlenen 1'i ağır, 10 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Ankara'daki zehirlenme vakası (DHA)Ankara'daki zehirlenme vakası (DHA)

Bölgede çalışan ekipler, dairede ilaçlama için kullanımı yasak olan "alüminyum fosfat" kullanıldığını ve bu kimyasalın sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığını belirtti. Olayın ardından 4 katlı bina ile yanındaki bina tahliye edildi.

Kezban Tekindur (DHA) Kezban Tekindur (DHA)


İLAÇLAMAYI BİLDİRMEDİLER

Ablası ve yeğenin ölümü sonrası açıklamalarda bulunan Kezban Tekindur, "O ilaçlama şirketinden de o evde oturan şahıstan da onlardan da şikayetçiyim. Madem ilaçlama yapıyorsun, yönetime bildir. Binaya yazı as. Öyle bir şey olsa ablam tedbirini alırdı. Şu an önlem alındı; ama neye fayda, canımız gittikten sonra, meleğimizi kaybettikten sonra neye fayda? Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum" diyerek onu hakkında kendilerine haber verilmediğini belirtmişti.

