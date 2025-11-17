Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheler ilaçlama üzerinde yoğunlaştı.
Anne ve 2 çocuğu neden öldü?
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
1 İLAÇLAMA GÖREVLİSİYLE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alınırken ölümlerin dışarıda tüketilen yiyeceklerden değil otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklı olma ihtimalinin güçlendiği bildirildi.
Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. Olayda 1 ilaçlama görevlisinin gözaltında olduğu ifade edildi.
İLAÇLAMADAN ZEHİRLENME VAKASI
Bilindiği gibi 16 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da kontrolsüz ve habersiz ilaçlamadan dolayı anne ve kız hayatını kaybetmişti.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki olay, Sancaktepe Mahallesi 1637'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Hacılar Apartmanı'nda yaşanan zehirlenme olayının binada oturan Somalili bir ailenin evlerini ilaçlatması nedeniyle yaşandığı belirtildi.