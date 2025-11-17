Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal

Ankara'daki zehirlenme vakası (DHA) Bölgede çalışan ekipler, dairede ilaçlama için kullanımı yasak olan "alüminyum fosfat" kullanıldığını ve bu kimyasalın sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığını belirtti. Olayın ardından 4 katlı bina ile yanındaki bina tahliye edildi.

Kezban Tekindur (DHA)



İLAÇLAMAYI BİLDİRMEDİLER



Ablası ve yeğenin ölümü sonrası açıklamalarda bulunan Kezban Tekindur, "O ilaçlama şirketinden de o evde oturan şahıstan da onlardan da şikayetçiyim. Madem ilaçlama yapıyorsun, yönetime bildir. Binaya yazı as. Öyle bir şey olsa ablam tedbirini alırdı. Şu an önlem alındı; ama neye fayda, canımız gittikten sonra, meleğimizi kaybettikten sonra neye fayda? Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum" diyerek onu hakkında kendilerine haber verilmediğini belirtmişti.