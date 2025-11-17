İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında uzun süredir beklenen iddianame tamamlandı.

Kamuoyuna bomba etkisiyle düşen 3 bin 900 sayfalık dosyanın ayrıntıları ise gün gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÖZEL'İN "PARA YOK" SÖZLERİNE AYKIRI İFADELER

Kamuoyuna yansıyan son ayrıntı ise iddianame hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kanıtlanmış bir kör kuruş yok. Bir delikli para yok. Ne Ekrem Başkan'a ne de sisteme aktarıldığı söylenen paralar somut olarak ortaya konulabildi." sözlerini yalanlayacak nitelikte ayrıntılar.

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde itirafçıların paraların özel jetlerle yurt dışına kaçırıldığına ilişkin ifadeleri yer aldı

"LONDRA'DAKİ SERVETİN YARISI İMAMOĞLU'NUN" Bu kapsamda iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan ve itirafçı olan Ertan Yıldız, ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun Londra'da birkaç yüz milyon dolar parasının olduğunu ve bu paraların yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu belirtiyor.

"PARALAR KAÇIRILDI, MURAT VERMEDİ" İFADELERİ

Yıldız, ifadesinde "2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlayınca Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum.

Fakat Murat'ın paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten Mart 2025 gibi kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır." ifadelerini kullandı.

İddianamede itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya paraların genellikle yurt dışına Londra'ya götürüldüğünü ifade etti

ÖZEL JETLE PARA TRANSFERİ İDDİALARI

İddianamede, itiraflarıyla yer alan bir başka iş insanı Sarp Yalçınkaya da Ertan Yıldız'ı doğrulayacak nitelikte bilgileri yer alıyor.

Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle sürekli yurt dışına çıktığını öne süren Yalçınkaya, "Murat'a sorduğumda, bana bu jet ile yurt dışına para götürdüklerini, bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söylerdi. Paraların genellikle Londra'ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söyledi." dedi.

İddianamede paraların döviz olarak en büyük banknotlara çevrilip özel hediye paketleri olarak uçağa yüklendiği detayları yer aldı

HEDİYE PAKETLERİYLE UÇAĞA YÜKLENEN PARA

Yalçınkaya, bir başka ifadesinde paraların yurt dışına hediye paketi şeklinde ve valizlerle taşındığını, Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edildiğini iddia etti.

Yalçınkaya "Murat, paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm." dedi.

İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntüleri

ALMANYA'DAKİ EVE KASA YAPTIRILDI İDDİASI

Yine Ertan Yıldız'ın itirafçı olan şoförü Bayram Yıldırım ise verdiği ifadede, "Ertan Yıldız'ın evine iki-üç günde bir çuvalla para gelirdi. Ertan Yıldız'ın kızı Almanya'da okumaktadır. Kızının evine büyük kasa yaptırdı, paraları buraya taşıdı. Yine Ertan Yıldız'ın bodrumda bulunan yazlığında büyük bir kasası, evinde de iki kasası var. Operasyondan sonra da Ertan Yıldız'ın evine para gelmeye devam etmiştir." iddiası iddianamede yer alıyor.

PARA "EMANETÇİ MİLLETVEKİLİNE"

İddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan ve itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin de ifadesinde, paranın operasyon öncesinde Fatih Keleş'ten alınarak Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğunu söylediği CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e verildiğini öne sürdü. Soytekin "Dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır." diye konuştu.