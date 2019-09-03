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Ay-Yıldızlılar Andorra karşılaşmasının startını verdi.

Milli Takım’dan start
A Milliler ​Andorra ile oynayacakları maçın hazırlığına başladı. Ay-Yıldızlı ekip Riva'da antrenman gerçekleştirdi. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Park'ta gerçekleştirecek ve ardından takımımız kampa girecek.

OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI
ımız'da sakatlığı sebebiyle Andorra ve Moldova maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Oğuzhan'ın adalesinde zorlanma tespit edildi.

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