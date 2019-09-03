Milli Takım’dan start

A Milliler Andorra ile oynayacakları maçın hazırlığına başladı. Ay-Yıldızlı ekip Riva'da antrenman gerçekleştirdi. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek ve ardından takımımız kampa girecek.
OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI
Milli Takımımız'da Oğuzhan Özyakup sakatlığı sebebiyle Andorra ve Moldova maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Oğuzhan'ın adalesinde zorlanma tespit edildi.
OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI
Milli Takımımız'da Oğuzhan Özyakup sakatlığı sebebiyle Andorra ve Moldova maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Oğuzhan'ın adalesinde zorlanma tespit edildi.
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