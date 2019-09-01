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Aboubakar heyecanı! hem ile hem de Aboubakar ile anlaştı

, Aboubakar ile anlaşma sağladı, ile pürüzleri büyük oranda giderdi. Kamerunlu forvetin yarın ’a gelmesi bekleniyor. Porto'nun hocası Sergio Conceicao da Aboubakar ile ilgili soruya kaçamak cevap vererek in ciddiyetini ortaya koymuş oldu.

Aboubakar heyecanı
Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar'la ve kulübü Porto ile anlaşma sağladı. Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Kamerunlu forvet, sağlık kontrollerinden geçerse, 1 yıllığına Porto kulübünden kiralanacak.



​YARIN GELMESİ BEKLENİYOR...
Aboubakar'ın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda oynayan Vincent Aboubakar, 38 karşılaşmada 19 gol, 4 asist üretmişti.

​DEMBA BA İÇİN DE GÖRÜŞME VAR
Beşiktaş'ın ayrıca Demba Ba için de Medipol Başakşehir'le görüştüğü belirtilirken, yerli bir stoper ile yabancı bir orta saha alarak yaz sezonunu kapamayı planladığı belirtildi.



​PORTO'DAN DA AÇIKLAMA VAR!
Bu arada Porto'nun hocası Conceiao, Aboubakar'ın transferi ile ilgili soruya "Direkt soruları severim. Ancak transfer dönemi devam ettiği için cevap veremeyeceğim. Özür dilerim" cevabını verdi.

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