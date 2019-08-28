Sturridge sürprizi!

Trabzonspor'un flaş transferi Daniel Sturridge idman performansıyla dikkatleri üzerine çekti... İngiliz yıldız son resmi maçına mayıs ayında çıkmasına ve sadece bireysel çalışmalar yapmasına rağmen fiziki durumuyla teknik heyeti çok şaşırttı. Sturridge'in Fenerbahçe maçının kadrosuna alınabileceği de belirtiliyor.
- Spor
- 28.08.2019
- Gazete
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