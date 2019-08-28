Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Somaspor ile Akşehir 2008 karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken mücadeleyi penaltılarla 4-3 kazanan Somaspor bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor ile Akşehirspor karşı karşıya geldi. İki takımın da bol pozisyon yakaladığı mücadelede gülen taraf Somaspor oldu.

Somaspor ve Akşehirspor maça orta sahada baskıyla başladı. Hücum düşünen iki takım da birçok pozisyon yakalarken ilk gol 45+1. dakika ev sahibinden geldi.

45+1. dakikada sağdan gelişen Somaspor atağında Üzeyir topu penaltı noktasına gönderdi. Ceza sahası içinden çekilen şut kaleciden döndü, boşta kalan topu Yasin ağlara gönderdi.

İlk yarı Somaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında golü bulan Akşehirspor oldu.

İkinci yarının ilk dakikasında soldan gelişen Akşehirspor atağında ceza sahası içine gönderilen topa kimse dokunamadı. Kaleci önünde topla buluşan Yekta Berk Kahraman skoru eşitleyen golü attı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

90 dakikanın ardından iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. İki takım da gol bulamadı ve maç penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında Somaspor Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkan takım oldu. (4-3)