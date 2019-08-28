Kayseri hazırlıkları sürdü

G.Saray Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Terim zaman zaman idmanı durdurarak uyarılarda bulundu.
- Spor
- 28.08.2019
- Gazete
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