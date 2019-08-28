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hazırlıkları sürdü

Kayseri hazırlıkları sürdü
G.Saray spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ndeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Terim zaman zaman idmanı durdurarak uyarılarda bulundu.

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