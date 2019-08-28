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’ın yeni ön liberosu

, ’nin Brezilyalı orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Beşiktaş’ın yeni ön liberosu Thiago Maia
Fernandes ini bitiren , 'nin Brezilyalı ön liberosu 'nın da transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 yıllığına kiralanması için Lille anlaştı. Oyuncu ile de söz kesen 'ın kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor. Maia'nın satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah- Beyazlılar'ın ayrıca orta saha için 'den 'le de görüştüğü öğrenildi.

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