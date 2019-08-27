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'da sezon başlangıcı klasiği! ler yapılamadı, taraftar kazan kaldırdı

G.Saray’da , geçen sezon olduğu gibi sezona de sıkıntı ile başladı. Falcao bitmedi. Diagne satılmadı. Stoper ve 8 numara da transfer edilemedi. Transferdeki belirsizliğe alınan kötü sonuçlar da eklendi. Terim ve yönetim arasında soğuk rüzgarlar esiyor... Taraftarlar yönetimi sert dille eleştiriyor...

Dejavu
G.Saray'da sezon başı klasiği yaşanıyor! Fatih Terim, geçen sezon başında da istediği lere kavuşamamış, yönetimle gerginlik yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, sezon başlamadan önce Mbaye Diagne'nin elden çıkartılmasını yerine ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transfer edilmesini istedi.



​FATİH TERİM 4 TRANSFER BEKLİYOR
Günlerdir Falcao transferiyle uğraşan yönetim bir türlü Kolombiyalı golcüyü bitiremedi. Fatih hoca, iyi bir golcünün yanı sıra yedek bir stoper ve 8 numara, genç bir golcünün de kadroya katılmasını rapor etti.

​ÜNAL AYSAL İLE KRİZ YAŞAMIŞTI
Ancak sezon başlamasına rağmen transferler bitmedi. G.Saray'da akıllara 2011-12 ve 2012-13 sezonları ve sonrası geldi. Aslan, bu iki sezonda şampiyon olduktan sonra Terim ile arasında kriz çıktı.



ASLAN'DA BÜYÜK SIKINTI KAPI
Terim, 2013-14 sezonunda yaşanan kriz sonrasında görevinden ayrılmıştı. Cimbom, tecrübeli hocayla iki sezon üst üste şampiyon oldu. Bu sezon yine krizle başladı. Yönetim ve Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

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