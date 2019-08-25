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Beşiktaş'ta ile yolların ayrılmasına karar verildi

Başkan Fikret Orman Quaresma’ya 3 seçenek sundu . Portekizli yıldız eğer kalmakta ısrar ederse sezon sonuna kadar takımdan ayrı bireysel olarak çalışacak.

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Beşiktaş'ta Quaresma'nın bileti kesildi... Siyah-Beyazlı yönetim Abdullah Avcı'ya da danıştıktan sonra Quaresma'yla yolların ayrılmasına karar verdi. Portekizli oyuncuyla görüşen Fikret Orman kendisine 3 seçenek sundu.

3 SEÇENEKTEN BİRİNİ TERCİH ET
ORMAN'IN Quaresma'ya, "Ya kendine kulüp bul ya da sana kulüp bulalım" dediği öğrenildi. 3. teklifin ise Quaresma'nın yıllık ücretinin yarısı olan 875 bin Euro'nun ödenmesi olduğu belirlendi.



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
QUARESMA sosyal medya hesabından başkanın kendisini istemediğini açıkladı. Quaresma eğer bunları kabul etmezse takımdan ayrı olarak çalışacak. Yönetim Jeremain Lens'i de gözden çıkardı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
QUARESMA ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıkladı. Portekizli futbolcu yakında bu konuda basın toplantısı düzenleyeceğini ifade

DORUKHAN TOKÖZ ANTRENMANA KATILDI
Beşik'ta sakatlığı nedeniyle Göztepe önünde forma giyemeyen Dorukhan dünkü idmana katıldı. Dorukhan Ç.Rize maçında oynayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 7 SEZON FORMA GİYDİ
BEŞİKTAŞ'TA iki ayrı dönemde toplam 7. sezonunu geçiren 35 yaşındaki Göztepe ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

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