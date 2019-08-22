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İşte Cimbom'un Diagne planı

yönetimi, yıldızı kesin olarak gönderme kararı aldı. ğEer 2.9 mi-l yon ’luk açık başka bir oyuncuyla kapatılırsa Diagne kiralık verilecek.

İşte Diagne planı

GALATASARAY'da Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kesin kararını aldı.

B PLANI HAZIR
Sarı-Kırmızılılar eğer Senegalli yıldız için beklenen teklif gelmez, bütçesindeki 2.9 milyon Euro'luk açık da başka bir ismin satışıyla kapatılırsa B planını devreye sokacak. Yönetim, Falcao'nun arkasında yedek kalması durumunda sorun yaratacağını düşündüğü Diagne'yi kiralık gönderecek. İNCE HESAPLAR
Yönetim eğer zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşma yapabilirse bir sonraki sezonun transfer bütçesini artıya geçirecek.

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