İşte Cimbom'un Diagne planı

GALATASARAY'da Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kesin kararını aldı.

B PLANI HAZIR

Sarı-Kırmızılılar eğer Senegalli yıldız için beklenen teklif gelmez, transfer bütçesindeki 2.9 milyon Euro'luk açık da başka bir ismin satışıyla kapatılırsa B planını devreye sokacak. Yönetim, Falcao'nun arkasında yedek kalması durumunda sorun yaratacağını düşündüğü Diagne'yi kiralık gönderecek. İNCE HESAPLAR

Yönetim eğer zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşma yapabilirse bir sonraki sezonun transfer bütçesini artıya geçirecek.