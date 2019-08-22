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Aras'a servet ödeyecek!

1.3 milyon Euro’ya alınan için 2 milyon 250 bin Euro fesih bedeli ödenecek. Böylece ’ın 23 milyonu çöpe atılmış oldu. Aras 3 yılda sadece 1 lig maçında 7 dakika oynadı.. kulübü zarara uğrattı.

23 milyonluk fiyasko

BEŞİKTAŞ'TA Aras Özbiliz depremi yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetimin 3 yıl önce büyük umutlarla aldığı 29 yaşındaki oyuncu bu süreç içinde tam anlamıyla bir hayal kırıklığına neden oldu. 3 yıl içinde ligde sadece Alanyaspor maçında 7 dakika forma giyen Aras Özbiliz o maçın dışında ligde bir daha Beşiktaş forması giymedi. Kartal'a 'ya 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle ödeyerek aldığı Aras'a 2 milyon 250 bin Euro fesih bedeli ödedi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİ
Beşiktaş'ın kasasından toplam 23 milyon lira çıkarken Aras Özbiliz bu süre içinde Rayo Vallecano, Willem ve Sheriff kulüplerine kiraya verildi. Ancak bu takımlarda da başarısız oldu. Aras ne Güneş ne de Abdullah Avcı tarafından Beşiktaş'ın kadrosunda hiçbir zaman düşünülmedi.

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