İbrahim Sissoko yine Es-Es’te forma giyecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fildişi Sahili oyuncusu İbrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Daha önce maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Sissoko takıma geri döndü. Geçen sezon 4 gol atıp, 4 asist yapan İbrahim Sissoko'nun alacaklarının yapılandırılarak ödeneceği öğrenildi.