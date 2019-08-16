Bugünkü
Takvim

yine Es-Es’te forma giyecek

İbrahim Sissoko yine Es-Es’te forma giyecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fildişi Sahili oyuncusu İbrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Daha önce maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Sissoko takıma geri döndü. Geçen sezon 4 gol atıp, 4 asist yapan İbrahim Sissoko'nun alacaklarının yapılandırılarak ödeneceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİbrahim Sissoko yine Es-Es’te forma giyecek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri