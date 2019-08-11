COMOLLİ

hemdeistediği rakamlarileteklifiarasında uçururumolunca tıkanan görüşmeleryenidenstart alıyor. Üstelikteklif bu kez karşı taraftangeldi.arayarakdedi.andatransferi üzerindeyoğunlaşanbuçağrısını geri çevirmedibir görüşmeyapmak için sözleştiler., fiyatınne kadar indiğini bugörüşmede görecek.meseleile anlaşmakl a da bitmiyor.istediği yıllık ücretibandına çekmesi gerekiyor. Eğer iki şık da gerçekleşirseçubuklu formayı giyecek.aradaile antrenmanlaradüzenliolarak çıktığı, idmaneksiği olmadığı fakathocası tarafındanda kendisineşans verilmediği belirtiliyor.kalsa daforma şansı yok.