Bugünkü
Takvim

için yeni teklif

, için ’la pazarlıklar-ı nı sürdürüyor. Yönetimin yıldız oyuncu için 1 milyon + teklifi yaptığı öğrenildi.

Emre Kılınç için yeni teklif
Beşiktaş Emre Kılınç için 'la pazarlıklarına hız verdi. Daha önce başarılı oyuncu için Yiğidolar'ın kapısını çalan ancak anlaşma sağlayamayan yönetim bu kez için ikinci bir teklif yaptı.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Beşiktaş'ın yeni teklifinin 1 milyon Euro+Orkan Çınar olduğu öğrenildi. Sivasspor'un yapılan bu teklife cevap vermediği ve önerinin değerlendirme aşamasında olduğu öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Kılınç için yeni teklif
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri