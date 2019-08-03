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Durmisi için yeni teklif

, forması giyen Rıza Durmisi için daha önce yaptığı 1.5 milyon ’luk teklifi 2.5 milyon Euro’ya yükseltti. Anlaşma yakın...

Durmisi için yeni teklif
, 'nun yıldız oyuncusu Rıza Durmisi için ısrarını sürdürüyor... İtalyan medyasındaki iddiaya göre Siyah-Beyazlılar, sol kanat oyuncusu için teklifini yükseltti. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon 'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi. Lazio'nun ise 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya indiği ve anlaşmanın yakın olduğu yazıldı. Danimarkalı yıldızı oyuncu 23 kez milli formayı giydi. Geçen sezon ise Lazio ile 19 maça çıktı ve gol ve asist üretemedi.

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