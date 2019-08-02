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'de kırmızı alarm! Geciken ler can sıkıyor...

Ligin başlamasına 2 hafta kaldı ama ’ta ’nin defoları net olarak ortaya çıktı. En az 4 şart. Ligin ilk 6 haftası ise çok zorlu. Transferler yapılsa bile uyum süreci can sıkıyor.

Fenerbahçe'nin sonrası takviyeye olan ihtiyacı gün gibi ortaya çıkarken, ligin başlamasına sadece 2 hafta kalması kulüpte 'Kırmızı alarm'a neden oldu. Ali Koç döneminde yapılan 23 e rağmen hala eksiklerin olması da ironik bir durum olarak ortaya çıkıyor.



EN AZ 4, MÜMKÜNSE 5 TAKVİYE
Fenerbahçe'nin acil olarak stoper, sol bek, ön libero ve kanat-forvet takviyesi şart gibi duruyor. Hatta stopere 2 takviye birden yapılması söz konusu. Ancak sıkıntı bununla da bitmiyor.



ZORLU FİKSTÜR KORKULU RÜYA
Yoğun tempoda sakatlıkların da yaşanması ayrı bir problem. Şimdi Fenerbahçe'de ilk hedef bir an önce takviyelerin yapılması ve ligin 6 haftasının en az kayıpla geçilmesi olacak.

SAKATLIKLAR DA CAN SIKIYOR...
Transferler yapılsa bile bu futbolcuların uyum sürecinin olması, ligin ilk 6 haftasının zorlu olması da dikkate alındığında ciddi bir handikap olduğu gün gibi aşikar. Taraftar ise sabırla bekliyor.



MAX KRUSE İSYAN ETMEKTE ÇOK HAKLI!
Max Kruse, maçı sonrası "Tehlikeli bölgelerde riskli pas yapıyoruz. Daha dikkatli olmalıyız" açıklamasını yapmıştı.

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