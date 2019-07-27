Max Kruse ve Vedat Muriç gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldızın peşinde. Sarı-Lacivertliler, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen 30 yaşındaki kanat forvet Choupo Moting ile temasa geçti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
- Spor
- 27.07.2019
- Gazete
Fenerbahçe'den Choupo Moting hamlesi
Kadrosuna bir golcü daha eklemek isteyen Fenerbahçe, PSG’de istenmeyen adam ilan edilen Kamerunlu yıldız Choupo Moting’in peşinde. Yönetim, 30 yaşındaki kanat forvet için birkaç gün içinde harekete geçecek. Teknik Direktör Ersun Yanal da Moting ismine çok sıcak bakıyor...
Max Kruse ve Vedat Muriç gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldızın peşinde. Sarı-Lacivertliler, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen 30 yaşındaki kanat forvet Choupo Moting ile temasa geçti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
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