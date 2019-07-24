Trabzonspor, tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bordomavili kulüp, yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasını, kısa filmle tanıttı. Kısa filmde, bordo-mavili futbolcular Uğucan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın küçüklükleri canlandırıldı. Filmde, forması olmadığı için futbol maçına dahil olamayan Abdülkadir'in hikayesi anlatıldı. Film, çocuğun yörede dokunan formasına kavuşmasıyla sonlandı. Video, izleyenleri duygulandırdı. Kısa film, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro'nun da beğenisini aldı. Trabzonspor'un yeni forma gönderme sözü verdiği Pique, "Teşekkür ederim" mesajı yolladı. Dünyada yankılanan kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasının da beğenisini topladı. Video, 120 milyon kişiye ulaştı.
1 DEPO BENZİN PARASINA
TRABZONSPOR Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, "Kısa filmi bir depo benzin parasına yaptık" dedi. Özdemir, FB'li, BJK'li ve GS'li taraftarların da yeni formadan satın aldığını belirtti.
Yeni forma, 24 saat içerisinde en çok satılan forma unvanını aldı. Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğu açıklandı.
İŞTE FİLMİN ÇEKİLDİĞİ EV
Forma tanıtım filminin çekildiği evin sahibi olan ve dokumacılık mesleğini sürdüren Osman Saka (57) şunları söyledi: "Evimiz meşhur oldu. Reklam filmi için bir hafta kaldılar. Ücret istemedik. Her şey Trabzonspor için. Çok sayıda kişi bizi arayıp evi görmek istediklerini söylüyor."
SEN BEN YOK TRABZONSPOR VAR (SOSYAL MEDYA YORUMLARI)
Gri forma tanıtımına bak ya.. Vallahi helal olsun..
Trabzonspor isteyince ne kadar güzel şeyler yapabileceğini Türkiye'ye göstermiş oldu.
Tüylerim diken diken oldu.
Ağlayarak izledim.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan en iyi forma tanıtımı olmuş.
Kültür var, duygu var, gençlik var.
Film dili, tüm insanlık için ortak.
Çocukluğunda sokakta top koşturmuş herkesi, ilk formasını aldığı günün heyecanına götürüyor.
Sen, ben yok, Trabzonspor var...
Tek kelime ile muhteşem olmuş.
Gerçekten kalbimize dokundunuz.
Bize her yer Trabzonspor!
ERHAN ÖZTÜRK
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