tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bordomavili kulüp, yöreye özgümotiflerinin yer aldığı yeni formasını, kısa filmle tanıttı. Kısa filmde, bordo-mavili futbolcular Uğucan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın küçüklükleri canlandırıldı. Filmde, forması olmadığı için futbol maçına dahil olamayan Abdülkadir'in hikayesi anlatıldı. Film, çocuğun yörede dokunan formasına kavuşmasıyla sonlandı. Video, izleyenleri duygulandırdı. Kısa film, Barcelonalı futbolcu Trabzonspor 'un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro'nun da beğenisini aldı. Trabzonspor'un yeni forma gönderme sözü verdiği Pique,mesajı yolladı. Dünyada yankılanan kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasının da beğenisini topladı. Video, 120 milyon kişiye ulaştı.

TRABZONSPOR

Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, "Kısa filmi bir depo benzin parasına yaptık" dedi. Özdemir, FB'li, BJK'li ve GS'li taraftarların da yeni formadan satın aldığını belirtti.Yeni forma, 24 saat içerisinde en çok satılan forma unvanını aldı. Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğu açıklandı.tanıtım filminin çekildiği evin sahibi olan ve dokumacılık mesleğini sürdüren Osman Saka (57) şunları söyledi: "Evimiz meşhur oldu. Reklam filmi için bir hafta kaldılar. Ücret istemedik. Her şey Trabzonspor için. Çok sayıda kişi bizi arayıp evi görmek istediklerini söylüyor."Gri forma tanıtımına bak ya.. Vallahi helal olsun..Tüylerim diken diken oldu.Türkiye'de bugüne kadar yapılan en iyi forma tanıtımı olmuş.Film dili, tüm insanlık için ortak.Sen, ben yok, Trabzonspor var...Gerçekten kalbimize dokundunuz.