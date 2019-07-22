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Diagne'nin inde kritik hafta!

taraftarı dört gözle ’nin satışını bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Al Nassr ile 13 milyon Euro’ya anlaştı. in bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor

Diagne’de kritik hafta!
Galatasaray'da düğümü bugün çözülüyor. Sarı- Kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Senegalli golcünün satışı için anlaştı.

13 MİLYONA ALMIŞTI
Yönetimi, Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro ve 3 milyon Euro karşılığında anlaştığı yıldız golcüyü 13 milyon Euro'ya Al Nassr kulübüne gönderecek.

TRANSFER İÇİN ŞART
in bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Diagne'nin satışını dört gözle bekliyor. Cimbom, Diagne'den gelecek parayla transferlerini gerçekleştirecek... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin bir an önce elden çıkarılmasını ve transferlere start verilmesini istiyor. Terim, Diagne'nin performansından çok memnun değildi.

G.Saray'ın yıldız golcüsü Mbaye Diagne, kulüp kariyerinde 139 maça çıktı ve fileleri 79 kez havalandırdı.

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