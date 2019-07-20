Vedat Muriç şov

Fenerbahçe hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Golleri 45+2 ve 51. dakikada yeni transfer Vedat Muriç kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Vedat Muriç 11'iyle başladı. Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
ERSUN YANAL'DAN MUTLUSU YOK!
F.Bahçe hazırlık maçında Bursaspor'u yenerken oyuncuların performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı memnun etti. Kanarya'nın bir sonraki hazırlık maçı 22 Temmuz'da Wolfsburg'la...
ERSUN YANAL'DAN MUTLUSU YOK!
F.Bahçe hazırlık maçında Bursaspor'u yenerken oyuncuların performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı memnun etti. Kanarya'nın bir sonraki hazırlık maçı 22 Temmuz'da Wolfsburg'la...
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