Ve Eljif Elmas Napoli’de

Eljif Elmas için resmi açıklama Napoli kulübünün başkanından geldi... İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis, bir TV programında Eljif'le ilgili yöneltilen soruya, "Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı, küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız" yanıtını verdi.
18 MİLYON EURO
FENERBAHÇE'NİN Eljif'in satışından kasasına 18 milyon Euro bonservis bedeli koyması bekleniyor. Ayrıca 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir sonraki satışından da Fenerbahçe'nin %20 pay alacağı öne sürülüyor.
YÖNETİM NEFES ALACAK
MADDİ açıdan zor bir dönemden geçen Fenerbahçe, Eljif'ten gelen parayla rahat bir nefes alacak. Genç yıldızın bonservis bedeli UEFA ile yapılan "sattığın kadar al" anlaşması gereği, yapılacak transferlerde kullanılacak.
18 MİLYON EURO
FENERBAHÇE'NİN Eljif'in satışından kasasına 18 milyon Euro bonservis bedeli koyması bekleniyor. Ayrıca 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir sonraki satışından da Fenerbahçe'nin %20 pay alacağı öne sürülüyor.
YÖNETİM NEFES ALACAK
MADDİ açıdan zor bir dönemden geçen Fenerbahçe, Eljif'ten gelen parayla rahat bir nefes alacak. Genç yıldızın bonservis bedeli UEFA ile yapılan "sattığın kadar al" anlaşması gereği, yapılacak transferlerde kullanılacak.
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