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, ‘la görüşmek için sürpriz bir şekilde 'a geldi

Hamburg forması giyen 28 yaşındaki , ’tan yıllık 2 milyon 250 bin Euro +1 milyon 500 bin Euro imza parası istiyor. Beşiktaş yönetimini tecrübeli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.



Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Transferde henüz ciddi bir adım atamayan yönetim çalışmalarını sürdürürken bonservisi elinde olan ve son olarak Hamburg forması giyen Lewis Holtby dün ansızın İstanbul'a geldi.

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