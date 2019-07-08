Son olarak Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk kovalayacak. Kanarya'da bu hafta da eski Galatasaraylı Rodrigues ve Roma'lı Kolarov açıklanacak.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
F.Bahçe yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Al Attihad ile anlaşan Fenerbahçe'nin transferi hafta başında resmiyete dökmesi bekleniyor.
ARADA PÜRÜZLER KALMADI
Kanarya bir başka yıldız Aleksandar Kolarov'u da bu hafta açıklayacak. F.Bahçe, İtalyan kulübüyle olan bonservis sorununu da giderdi.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
F.Bahçe yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Al Attihad ile anlaşan Fenerbahçe'nin transferi hafta başında resmiyete dökmesi bekleniyor.
ARADA PÜRÜZLER KALMADI
Kanarya bir başka yıldız Aleksandar Kolarov'u da bu hafta açıklayacak. F.Bahçe, İtalyan kulübüyle olan bonservis sorununu da giderdi.
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