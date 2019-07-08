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'de şov devam ediyor! Sırada Rodrigues ve Kolarov var

Sarı-Lacivertliler, ’ten sonra bu hafta da imza şova devam edecek. Rodrigues ve Kolarov bu hafta açıklanacak... ile anlaşan 'nin i hafta başında resmiyete dökmesi bekleniyor.

Şov devam ediyor
Son olarak 'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de büyük bir hareketliliği yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk kovalayacak. Kanarya'da bu hafta da eski Galatasaraylı Rodrigues ve Roma'lı Kolarov açıklanacak.

RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
F.Bahçe yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. ile anlaşan 'nin transferi hafta başında resmiyete dökmesi bekleniyor.



ARADA PÜRÜZLER KALMADI
Kanarya bir başka yıldız Aleksandar Kolarov'u da bu hafta açıklayacak. F.Bahçe, İtalyan kulübüyle olan bonservis sorununu da giderdi.

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