Yerli kalecide hedef Okan

Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü Okan Kocuk'a çevirdi... Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor formasını giyen 23 yaşındaki file bekçisi için harekete geçme kararı aldı. G.Saray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Okan için 1 milyon Euro'luk teklif sunacağı öğrenildi. Genç eldiven geçen sezon 22 maçta oynadı.