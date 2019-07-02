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Yerli kalecide hedef Okan

Yerli kalecide hedef Okan
Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü Okan Kocuk'a çevirdi... Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor formasını giyen 23 yaşındaki file bekçisi için harekete geçme kararı aldı. G.Saray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Okan için 1 milyon Euro'luk teklif sunacağı öğrenildi. Genç eldiven geçen sezon 22 maçta oynadı.

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