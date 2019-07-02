Galatasaray'da Ever Banega heyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızın transferini bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor. Sevilla kulübü ile pazarlıklarını sürdüren G.Saray iki teklifi masaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, İspanyollar'a 4.5 milyon Euro'nun yarı sıra Fernando ve 2 milyon Euro'luk teklif sundu. Düşünmek için süre isteyen Sevilla'nın 1-2 gün içinde kesin kararını verecek. Cimbom, İspanyol ekibin ikna eder etmez Banega'yı İstanbul'a getirecek.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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