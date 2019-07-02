Bugünkü
Takvim

Banega heyecanı

anlaşma sağladığı Arjantinli futbolcuyu bu hafta ’a getirmeyi hedefliyor. Taraftarlar dört gözle ’yı bekliyor.

Banega heyecanı
Galatasaray'da Ever Banega heyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızın transferini bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor. Sevilla kulübü ile pazarlıklarını sürdüren G.Saray iki teklifi masaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, İspanyollar'a 4.5 milyon Euro'nun yarı sıra Fernando ve 2 milyon Euro'luk teklif sundu. Düşünmek için süre isteyen Sevilla'nın 1-2 gün içinde kesin kararını verecek. Cimbom, İspanyol ekibin ikna eder etmez Banega'yı 'a getirecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBanega heyecanı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri