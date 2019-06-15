G.SARAY Yönetimi "İbrasızlık" kararını mahkeme yolu ile durdurmuş ve seçime gitmeyeceğini açıklamıştı. Muhalefet de bu kararın bozulması ve yönetimin finansal borçlanma ve üye alımının durdurulması için mahkemeye başvurdu. Yönetici Yusuf Günay, Ahmet Özdoğan'ın bu başvuru ile transfer yapmalarını engellemeye çalıştığını belirterek "bu karar çıkarsa su dahi alamayız" dedi. Takvim ise Ahmet Özdoğan'a konuyu sordu. Özdoğan, yönetimin yalan söylediğini belirterek, "Biz derneğin kredi çekmesini, yeni üye alımını durdurmayı ve seçime gitmeyi istiyoruz. Transfer yetkisi Sportif AŞ'dedir. Bu konuda her hangi bir sorun yoktur. Ama yönetim olayı buraya çekip sosyal medyada taraftarları bize karşı kıştırtıyor. Zaten mahkeme karar verirse seçime gidilecek. İstiyorlarsa aday olurlar" dedi.

TARAFTARI KIŞKIRTIYORLAR

Transferi durdurmak gibi bir niyetleri olmadığını söyleyen Ahmet Özdoğan yönetime kongre çağrısı yaptı.