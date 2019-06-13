Fenerbahçe ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Martin Skrtel de Yunanistan yolcusu... Slovak stoperin Valbuena ile Olympiakos'a imza atacağı belirtiliyor. Yunan basınına göre taraflar büyük oranda anlaştı.
Fenerbahçe ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Martin Skrtel de Yunanistan yolcusu... Slovak stoperin Valbuena ile Olympiakos'a imza atacağı belirtiliyor. Yunan basınına göre taraflar büyük oranda anlaştı.
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