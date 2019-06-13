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Valbuena'dan sonra Skrtel de yolcusu

ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan de Yunanistan yolcusu... Yunan basınına göre Slovak futbolcu, Valbuena’nın yanına gidecek.

Skrtel de Olympiakos yolcusu

ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan de Yunanistan yolcusu... Slovak stoperin Valbuena ile 'a imza atacağı belirtiliyor. Yunan basınına göre taraflar büyük oranda anlaştı.

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