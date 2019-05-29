Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan F.Bahçe ligin 18 takımlı ve 3 puanlı sistemde oynanmaya başladığı 1994/95 itibaren kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Fenerbahçe en az puan topladığı (46), en az maç kazandığı (11), en fazla mağlubiyet aldığı aldığı (10), en az gol attığı (44) ve en çok gol yediği (44) sezonu yaşadı.

ÇOK KOLAY GOL YEDİLER​

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi kısmen bir iyileşme getirdi. Fenerbahçe'deki gol sıkıntısı ve kolay gol yeme hastalığı devam etti.

23 PUAN GERİDE BİTİRDİ

Fenerbahçe, lider G.Saray'ın 23 puan, Beşiktaş'ın 19 puan, Trabzonspor'un ise 17 puan gerisinde ligi tamamlayarak taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

KABUS GİBİ İLK YARI YAŞANDI

Sezonu 46 puanla tamamlayan Fenerbahçe ligin 2. yarısında 30 puan toplamayı başardı. Ancak sezonun ilk yarıda toplanan 16 puan sezonun genelinden çok daha kötü bir durumu yansıtıyordu.

2. YARIYI TEK SANTRFORLA OYNADILAR

Slimani'nin kadro dışı kalması Frey'in 2. yarının çok büyük bölümünü sakat geçirmesi Soldado'nun tek santrfor kalmasına neden oldu.