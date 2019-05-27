Gazişehir penaltılarla adını finale yazdırdı

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan play-off yarı final maçında Gazişehir Gaziantep, normal süresini 2-0 mağlup bitirdiği maçta penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8'le geçti ve adını finale yazdırdı. Gazişehir Gaziantep böylelikle 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'un rakibi oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Hatayspor- Gazişehir Gaziantep finali 30 Mayıs Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.
- Spor
- 27.05.2019
- Gazete
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